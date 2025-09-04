Orbán Viktor: mi tiszta lapokkal játszunk

Orbán Viktor a közösségi oldalán jelezte: vasárnap egész nap élő közvetítés lesz Kötcséről.

Már hagyománynak számít, hogy a kormánypártok minden évben Kötcsén kezdik meg az őszi politikai szezont. Ez idén sem lesz másképp. A Polgári Magyarországért Alapítvány immár 24. alkalommal rendezi meg a hazai konzervatív véleményvezérek és gondolkodók legnagyobb seregszemléjét, a Polgári Pikniket Kötcsén. A rendezvény állandó felszólalója és fővédnöke Orbán Viktor miniszterelnök.

A hagyományosan az őszi politikai szezon kezdetének számító találkozón a miniszterelnök értékeli a jobboldal helyzetét, meghatározza a kampánystratégiát és általános iránymutatást ad. A kormányfő azonban korábban arra figyelmeztetett, hogy az idei év mégis csak más lehet az eddigiekhez képest, ugyanis idén Magyar Péter is Kötcsére hívta követőit, ahol elmondása szerint nagy bejelentésre kászül. Orbán Viktor szerint csak a balhé miatt akar Magyar Péter Kötcsére menni. A miniszterelnök úgy vélekedett, hogy csak a provokáció és a balhé maradt a Tisza Pártnak, miután lebuktak az adóemelési terveikkel.