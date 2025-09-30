Góóól!
37 perce
Orbán Viktor frappánsan tette helyre Magyar Pétert (videó)
A miniszterelnök hálószaggató gólt lő a Tisza Párt elnökének, és nem átvitt értelemben.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Forrás: Facebook
Orbán Viktor TikTok-oldalán szellemesen használta fel a mesterséges intelligenciát, a Tisza-szigetek országos focitornáján készült felvételeket és a saját, a Puskás Aréna átadásáról készült ünnepi videóját – írja a Magyar Nemzet.
Így láthatjuk a videón azt, hogy Orbán Viktor gólt lő a kapusként játszó Magyar Péternek. A Tisza Párt elnöke a vereség miatti elkeseredésében földre borul, a kormányfő pedig közönsége felé tisztelegve nyugtázta:
megnyerte a meccset.
