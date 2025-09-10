Béke kell 3 órája

Orbán Viktor is üzent Lengyelországnak az éjszakai drónincidens után

A magyar kormányfő szerint ez az eset is bizonyítja, hogy a békét szorgalmazó politikánk indokolt és észszerű. Magyarország szolidaritását fejezte ki Varsóval.

Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: Orbán Viktor/Facebook

„Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal az éjszakai drónincidens kapcsán. Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan” – így reagált Orbán Viktor a közösségi oldalán arra, hogy drónok sértették meg a lengyel területet. Mint a miniszterelnök fogalmazott: Ez az eset is bizonyítja, hogy a békét szorgalmazó politikánk indokolt és észszerű. A kormányfő kiemelte: Egy háború árnyékában élni kockázatokkal és veszélyekkel jár. Itt az ideje véget vetni ennek! Ezért támogatjuk Trump elnök úr békét célzó erőfeszítéseit.

