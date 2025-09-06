szeptember 6., szombat

Harcosok Klubja

1 órája

Orbán Viktor: a kiskakasnak nem fog sikerülni

A miniszterelnök a Harcosok Klubjában üzent. „A háborúpárti európaiak meg akarják tiltani Magyarországnak és Szlovákiának, hogy orosz olajat és gázt vásároljunk, és ezt követeli a Tisza is” – fogalmazott Orbán Viktor, aki jelezte: ez nem fog sikerülni. „Hogy miért nem, azt elmondom holnap Kötcsén” – írta a kormányfő, aki a pénteken elhunyt Kásler Miklósról is megemlékezett üzenetében.

MW
Orbán Viktor: a kiskakasnak nem fog sikerülni

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Elment Kásler professzor” – indította szombati üzenetét Orbán Viktor. 

A miniszterelnök a Harcosok Klubjának küldött levelében úgy fogalmazott, 

Kásler Miklós egész életében gyógyított, a legnagyobb tette az volt, amikor a WHO és az EU előtt felismerte és elfogadtatta a kormánnyal, hogy a Covidból nagy baj lesz. 

Ezért kezdhettük el időben a felkészülést. Sokezer ember köszönheti neki az életét. Professzor úr, Isten veled!

 – írta a kormányfő.

Áder János; Kövér László; Orbán Viktor; Kásler Miklós
Kásler Miklós, az Országos Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa, miután átvette a Széchenyi-díjat Áder János köztársasági elnöktől (b) a Kossuth- és Széchenyi-díjak, valamint a Magyar Érdemrend kitüntetéseinek ünnepélyes átadásán az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján a Parlament kupolacsarnokában 2018. március 15-én. Az államfő mellett Orbán Viktor miniszterelnök (b2) és Kövér László, az Országgyűlés elnöke (j). 
Fotó: Illyés Tibor / Forrás:  MTI

A miniszterelnök azzal folytatta levelét, hogy az albérletekkel foglalkozó internetes oldalakról megtudható, hogy 

az albérletárak kétéves mélyponton vannak, a 3 százalékos hitel miatt.

Hangsúlyozta, az Otthon starttal azok is jól járnak, akik nem veszik fel. 

Ez Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programja. Startolj rá! 

– buzdított Orbán Viktor.

Felidézte azt is, hogy Európa háborúpárti vezetői tanácskozást tartottak.  

Eldöntötték: katonákat fognak küldeni Ukrajnába. Megmondtuk előre, ez lesz a vége. Először pénz, aztán fegyverek, aztán katonák. Évekig tagadták, most itt a beismerés. A katonák küldését elegánsan biztonsági garanciának hívják. Eddig proxyháború volt. A Nyugat Ukrajnát használta. Most nyíltan beleáll a háborúba. Egy nyílt európai háború veszélye napról napra nő. Magyarországnak nincs annyi ereje, hogy megállítsa a brüsszeli háborús héjákat. Egy lehetőségünk marad: Magyarországnak ki kell ebből maradnia

– hansúlyozta. 

„A Tisza és a DK a háborúpárti európai vezetők és Brüsszel oldalán áll. Belevinnének minket is egy háborúba. Ezt persze „nem mondhatják el, mert akkor megbuknak”. De »a választás után mindent lehet«. Magyarországnak békepárti kormány kell”

 – fogalmazott a miniszterelnök.

Megítélése szerint 

a háborúpárti európaiak meg akarják tiltani Magyarországnak és Szlovákiának, hogy orosz olajat és gázt vásároljunk. 

Ezt követeli a Tisza is. Tönkretennék a magyar gazdaságot: 1000 forintos benzinár, három és félszer nagyobb rezsiszámlák. Majd a választások után, amikor már ╗mindent lehet«. Persze a nyugatiak stikában, ázsiai közvetítőkön keresztül nagy tételben vásárolják az orosz olajat és gázt. És közben minket zargatnak. Micsoda szemforgatás

 – fogalmazott, hozzátéve,

nem fog nekik sikerülni. Se a brüsszelieknek, se a kiskakasnak.

Hogy miért nem, azt elmondom holnap Kötcsén

– ígérte Orbán Viktor

Kövessétek élőben, de előtte összecsapunk az írekkel, és bevesszük Dublint. Hajrá, magyarok! – tette hozzá. Levelét a miniszterelnök úgy zárta: Harcolunk az igazságért! Harcolunk a hazugság ellen! Még 218 nap

– írta a kormányfő, aki úgy zárta üzenetét, hogy .

De előtte összecsapunk az írekkel, és bevesszük Dublint. Hajrá, magyarok!

