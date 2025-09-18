Üzenet
Orbán Viktor: Mindenkinek van egy sansza + videó
Közösségi oldalára töltött fel egy videót a miniszterelnök.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Fotó: Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalára feltöltött videójában arról beszél, hogy minden embernek – köztük a magyar cigány közösség tagjainak – van esélye az életben.
Kiemelte, a kormány kétféle lehetőséget tud biztosítani:
Segítség a munkához jutásban,
lehetőség a tanulásra.
A miniszterelnök hangsúlyozta, az út nem lesz könnyű, mivel előítéletekkel kell szembenézni. Azt tanácsolta, aki érintett, az harcoljon, küzdjön, álljon ki magáért, és bizonyítson.
Ha ez sikerül, akkor el fogják fogadni – tette hozzá.
