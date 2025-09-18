Orbán Viktor: Mindenkinek van egy sansza + videó

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalára feltöltött videójában arról beszél, hogy minden embernek – köztük a magyar cigány közösség tagjainak – van esélye az életben.

Kiemelte, a kormány kétféle lehetőséget tud biztosítani:

Segítség a munkához jutásban,

lehetőség a tanulásra.

A miniszterelnök hangsúlyozta, az út nem lesz könnyű, mivel előítéletekkel kell szembenézni. Azt tanácsolta, aki érintett, az harcoljon, küzdjön, álljon ki magáért, és bizonyítson.

Ha ez sikerül, akkor el fogják fogadni – tette hozzá.