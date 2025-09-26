szeptember 26., péntek

Járműipari fejlesztések

21 perce

Orbán Viktor beszédet mond a BMW debreceni gyárának átadásán – kövesse nálunk élőben

Címkék#gyár#Debrecen#Orbán Viktor#BMW

Szeptember 26-án hivatalosan is átadják a BMW debreceni gyárát, amely több mint 820 milliárd forintos beruházással az elektromos autógyártás hazai központjává válik. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is jelen lesz.

MW
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlésén a budapesti Groupama Arénában 2025. május 30-án

Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI

Fotó: Fischer Zoltán

Szeptember 26-án, pénteken hivatalosan is átadják a BMW debreceni gyárát, amely az elektromos autógyártás új központjává fog válni hazánkban. Az eseményen részt vesz Orbán Viktor miniszterelnök is jelezve a kormány elkötelezettségét a járműipari fejlesztések iránt, amelyek egyre nagyobb lendületet adnak a magyar gazdaságnak.

A gyár egy 400 hektáros területen épült fel, és évente mintegy 150 ezer autó előállítására lesz képes. A beruházás összértéke meghaladja a 820 milliárd forintot, és már most több mint 1000 főt foglalkoztat.

A debreceni üzem futószalagjairól a BMW új Neue Klasse modelljei, köztük a teljesen elektromos iX3 utcai terepjárók fognak legurulni. Az autók összeszerelése és az alkatrészek jelentős részének gyártása is egy tető alatt fog zajlani, így a gigászi létesítményben az akkumulátormodulok mellett prés-, karosszéria- és fényezőüzemek is megtalálhatóak.

A miniszterelnök beszédét itt követheti majd élőben:

 

 

