Villám-munkalátogatás
59 perce
Orbán Viktor Abu-Dzabiba utazott
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közölte a hírt.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Irány Abu Dzabi. Villám-munkalátogatás indul!
– adta hírül a Facebook-oldalán Orbán Viktor.
18 órája
Orbán Viktor a Karmelita kolostorban fogadta az Európai Zsidó Kongresszus elnökét
A miniszterelnök ma reggel a Harcosok Klubjában jelentette be, hogy Abu-Dzabiba megy, pénteken pedig a Kossuth rádió műsorában számol be a tárgyalások eredményeiről.
