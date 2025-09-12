szeptember 12., péntek

Mária névnap

21°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sarc

1 órája

Orbán Viktor: a Tisza-adó nem adószakmai, hanem bizalmi kérdés

Címkék#ingatlanvagyon#Tisza-adó#nemzeti konzultáció

A miniszterelnök jelezte: a progresszív, többkulcsos adó egy átlagjövedelemnél évente plusz 242 ezer forint elvonását jelentené.

MW
Orbán Viktor: a Tisza-adó nem adószakmai, hanem bizalmi kérdés

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a közmédia kihelyezett stúdiójában Abu-Dzabiban

Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI

Fotó: Fischer Zoltán

„A Tisza-adó nem adószakmai, hanem bizalmi kérdés, a nemzeti konzultáció pedig arról szól, hogy miután az egyik párt belevágta a magyarok képébe, hogy nem fogják megmondani előre, mire készülnek, ezért jobb, ha megkérdezzük az embereket” – jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orbán Viktor jelezte: a progresszív, többkulcsos adó egy átlagjövedelemnél évente plusz 242 ezer forint elvonását jelentené. A pedagógusok havonta 30 ezerrel, éves szinten 364 ezer forinttal, az ápolók évente 280 ezer forinttal, a rendőrök 154 ezerrel, a katonák 476 ezerrel, az orvosok pedig évi 3 millió 172 ezer forinttal keresnének kevesebbet.

Megjegyezte: a budaiak meg a kertvárosban élők is „készíthetik a bugyellárist”, mert ha jön az ingatlanvagyon-adó, akkor Pasaréten, Rózsadombon, Svábhegyen meg a pesti külső kertvárosi övezetekben „sarc lesz”.

Jobb, ha erről előre beszélünk, ezért kell a konzultációban az erről szóló véleményeket, vitákat kiprovokálni, előre hozni, nehogy azt mondhassák az emberek a választás után, hogy miután a Tisza eltitkolta előlük az igazi szándékait, meg lettek vezetve.

„Ne engedjük, hogy megvezessenek bennünket, előre folytassuk már le ezeket a vitákat”

– mondta.

Orbán Viktor azt is hozzátette, úgy gondolja, hogy a magyar családok és a középosztály még hosszú-hosszú időn keresztül nem lesz olyan erős, hogy lemondhasson arról, hogy csak alacsony adókat fizessen. A magas adó elszegényíti a középosztályt. „Mégiscsak volt 45 év kommunizmusunk, egy zavaros 20 éves átmenetünk, szóval meggyötörte ezt az országot a gazdaság oldaláról is a történelem”, ezért nekünk arra van szükségünk, hogy tiszteletben tartsák mindenkinek a tulajdonát, a jövedelmét, az életét – fogalmazott.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu