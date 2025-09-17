Teendők
1 órája
Orbán Viktor a kihelyezett frakcióülésen mondott beszédet
Sűrű napja volt a magyar miniszterelnöknek.
Forrás: Facebook / Orbán Viktor hivatalos oldala
Esti műszak – írja Facebook-bejegyzése fölött Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Az általa posztolt felvételeken az látható, hogy már elmondta beszédét a Fidesz–KDNP kihelyezett frakcióülésén, Balatonfüreden. A kormányfőnek hosszú napja lehetett, késő délután még az Albán Köztársaság elnökével tárgyalt, azelőtt pedig kormányülést vezetett.
