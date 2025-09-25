Nemzeti konzultáció: a rezsicsökkentésről szól a negyedik kérdés

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a videóban elmondta: Magyarországon az átlagfogyasztás erejéig a magyar családok csökkentett árat fizetnek a gázért és a villamos energiáért. Ennek köszönhetően az Európai Unió belül a magyarok fizetik a legkevesebbet a rezsiért – tette hozzá.

Brüsszel a bevezetése óta támadja a rezsicsökkentést. A brüsszeli bürokraták ki akarják vezetni a támogatott energiaárakat és azt akarják, hogy az emberek piaci árat fizessenek. Egyes vezető politikusok a rezsicsökkentést humbugnak nevezték, az egyik párt szakértője pedig azt mondja, hogy szerinte az a jó, ha ez emberek nem kevesebbet, hanem többet fizetnek a gázért és az áramért

– mondta Hidvéghi Balázs.

„Mindezt tetézi, hogy Brüsszel és több ellenzéki párt is újabban már az orosz olaj és gáz vásárlását kerek perec meg akarja tiltani Magyarország számára. Ezek a tervek egy átlagos magyar háztartásnak több mint fél millió forinttal emelnék meg az éves rezsikiadásait. Ezzel a magyar családok óriási veszteséget, a magyar cégek pedig komoly versenyhátrányt szenvednének” – hangsúlyozta a politikus.