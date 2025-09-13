28 perce
Menczer Tamást életveszélyesen megfenyegették
Megdöbbentő esetről számolt be a közösségi oldalán a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás arról számolt be, hogy Sátoraljaújhelyre, a Harcosok Klubja edzőtáborába tartott, amikor életveszélyesen megfenyegették.
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója
Menczer Tamás arról írt a Facebook-oldalán, hogy útban Sátoraljaújhelyre a Harcosok Klubja edzőtáborba, megálltak egy kávéra, ahol egy férfi azt kérdezte tőle, hogy
Maga még él?
Miután igennel válaszolt, megkérdezte, hogy ez miért zavarja az illetőt, aki úgy válaszolt, hogy „majd meglátjuk.”
Mondtam neki, hogy az életemről azért nem ő dönt. Válasz: »Majd meglátjuk.«
– írta a politikus.
Charlie Kirk meggyilkolása után 2 nappal… Tegnap Lázár János, ma én
A tiszások újabb kivégzésekre buzdítanak, ezúttal Márki-Zay vezérletével
– kommentálta az esetet Menczer Tamás, hozzáfűzve, hogy „épül a tiszás szeretetország”.
Mi nem ilyen országot akarunk. A politikai ellenfelemet le akarom győzni. De SOHA nem kívánom a halálát!
– zárta bejegyzését a kormánypártok politikai igazgatója.