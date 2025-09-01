Menczer Tamás szerint Zelenszkij újabb támadásra készül a Barátság kőolajvezeték ellen (videó)

Menczer Tamás Zelenszkij, szavai szerint, házi újságírójának, Szerhij Szidorenkónak egy, a bejegyzéshez videóként is csatolt kijelentésére reagált, miszerint az ukránok „újabb csapásra készülnek”.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója

Forrás: KKM

Ezek a támadások többet ártanak Magyarországnak és Szlovákiának, mint Oroszországnak. Az ukránok bennünket támadnak. Az energiabiztonságunkat, a szuverenitásunkat

− jelentette ki.

Hozzátette, Ursula Von der Leyen és az Európai Bizottság pedig mindezt tétlenül nézi, pedig néhány hónapja írásban vállalták, hogy fellépnek az ilyen támadások ellen.

De nem tesznek semmit. Szégyen

− fogalmazott a politikus.