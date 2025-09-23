Menczer Tamás a Tisza Pártról: ki adná ehhez a nevét? (videó)

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója feltette a kérdést: Ki adná a nevét jelöltként a Tisza Párt botrányaihoz? A lap cikke szerint Menczer Tamás azért is hívta fel erre a figyelmet, mert a választások napja egyre jobban közeledik, így a pártoknak viszonylag rövid időn belül meg kell találniuk azt a 106 embert, akiket az egyéni választókerületekben indítanak. Ezzel a feladattal a pártok nagy része már vagy megvan, vagy nagyon közel jár hozzá, csak néhány hely kérdése nem dőlt még el. Azonban a Tisza Párt esetében itt sem láthatunk különösebben nagy munkatempót, szorgalmat vagy haladást.

Lelepleződött a Tisza Párt

Mint arról beszámoltunk, kiderült, hogy a baloldali párt mélyen belenyúlna a magyar családok zsebébe. A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára hagynák meg a mostani 15 százalékos szja-szintet, viszont már az átlagbért keresők is 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.