Menczer Tamás értelmezte Orbán Viktor sokat idézett kötcsei mondatait

Menczer Tamás a Facebookon kommentálta Orbán Viktor kötcsei kijelentését, amely nagy visszhangot keltett a közéletben. Mint ismert, a miniszterelnök így fogalmazott:

Mindent alá kell rendelni a közös győzelemnek. Semmi nem lesz elfelejtve. Minden fel lesz jegyezve és minden el lesz rendezve.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója nyilatkozik a sajtónak Kötcsén 2025. szeptember 7-én

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

A kommunikációs igazgató értelmezése szerint ezek a mondatok a Fidesz táborának és az ellenzéknek is szólnak:

„A saját tábor felé ez annyit jelent, hogy melózni kell. Minden mást félre kell tenni”

– írta.

Menczer Tamás ugyanakkor üzent az ellenzéknek és azoknak is, akik politikai győzelem után rendre közelednek a kormánypárthoz: