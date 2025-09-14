56 perce
Menczer Tamás: ilyen Brüsszel és a Tisza szerelme (videó)
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán részletet tett közzé a Harcosok Klubja edzőtáborában elhangzott beszédéből, amelyben Tarr Zoltán brüsszeli kötődésére mutatott rá. Menczer Tamás szerint a Tisza Párt alelnöke nyíltan elismeri: kormányra kerülve a párt minden uniós elvárást végrehajtana, a gazdasági és energetikai kérdésektől kezdve az Ukrajna-, a bevándorlási- és az LMBTQ-csomagig.
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója
Menczer Tamás a Harcosok Klubja edzőtáborában tartott eőadásában felhívta a figyelmet Tarr Zoltánnak arra a kijelentésre, amely szerint „választás után mindent lehet”.
Emlékeztetett, hogy
Tarr maga mondta el, hogy jelenleg még nem ígérhetnek semmit Brüsszelnek, mivel nincs kezükben a végrehajtó hatalom. Ha azonban kormányra kerülnének, minden brüsszeli kérést teljesítenének.
A Tisza Párt „nagyon szereti Brüsszelt, és Brüsszel is szereti őket” – a politikus értelmezése szerint ez egy kölcsönös, de veszélyes „szerelem”, amelynek ára Magyarország szuverenitása lenne.
Ők nagyon szeretik Brüsszelt, és szeretnének ígérni nekik, de még nem tudnak ígérni, mondja Tarr, mert még nem övék a végrehajtó hatalom, vagyis a kormány. De ha az övék lesz, vagy lenne, amit persze nem hagyunk, akkor ők ígérnének és mindent végrehajtanának
– fogalmazott a kormánypártok kommunikációs igazgatója.
„Tehát amit a gazdaságról és az adóról, meg az energiáról tudunk, amellé még hozzátehetjük az Ukrajna-csomagot, a bevándorlás-csomagot, LMBTQ-csomagot, Von der Leyen asszony a tetejére ráül, Weberrel átkötik, és készen vagyunk” – sorolta a politikus, aki hangsúlyozta, hogy azért dolgoznak hogy mindez ne történhessen meg.