szeptember 12., péntek

Mária névnap

20°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Diplomácia

2 órája

Magyarország új konzulátust nyit Liechtensteinben

Címkék#munkaerő#kormány#Szijjártó Péter

Magyarország új konzulátust nyitott Liechtensteinben, ami hozzájárulhat a gazdasági együttműködés fejlesztéséhez, és aláhúzza, hogy mennyire fontos lenne a kölcsönös tisztelet visszatérése a nemzetközi politikába - közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Vaduzban.

MW
Magyarország új konzulátust nyit Liechtensteinben

Forrás: Facebook/ Szijjártó Péter

A tárcavezető a megnyitó ünnepségén hangsúlyozta, hogy a két ország hosszú közös történelmi múlttal rendelkezik, minthogy a 19. század második felében még közös monetáris és vámunióhoz tartoztak az Osztrák-Magyar Monarchia részeként, ami máig pozitív hatással van a gazdasági együttműködésre.

Beszédében rámutatott, hogy tavaly megdőlt a kétoldalú kereskedelmi forgalom rekordja, és úgy tűnik, hogy idén is új csúcsot sikerül majd elérni.

Kiemelte, hogy 

Liechtensteinben hatvan olyan cég van bejegyezve, amely Magyarországon is befektet, ezek közül a legnagyobb és legismertebb a Hilti.

Szijjártó Péter ennek kapcsán arra is emlékeztetett, hogy az Európai Unió legalacsonyabb adókulcsait, valamint a jól képzett magyarországi munkaerőt kihasználva a liechtensteini Neutrik úgy döntött, hogy tízmillió eurós beruházással gyárat nyit Ózdon, amihez a kormány is pénzügyi támogatást nyújtott.

Kitért emellett az emberek közötti kapcsolatok fontosságára is, és elmondta, hogy Magyarország mindig emlékezni fog arra, hogy Liechtenstein szolidaritásáról és emberségességéröl tanúbizonyságot téve az 1956-os forradalom után több száz magyar menekültet fogadott be.

„És mindig emlékezni fogunk arra is, hogy a Liechtensteini Vöröskereszt lehetőséget biztosított a nagyon nehéz sorsú magyar gyerekeknek, hogy itt, ebben a csodálatos országban tölthessék nyaralásukat"

 - fogalmazott.

„Büszkék vagyunk arra, hogy a liechtensteini kormány beleegyezett a konzuli képviselet létrehozásába, amely biztosan hozzájárul majd a két csodálatos ország és a két csodálatos nemzet közötti barátság elmélyítéséhez és az együttműködés javításához" - összegzett.

A miniszter végezetül kifejtette, hogy a konzulátus megnyitása és a kétoldalú kapcsolatok is világosan mutatják, hogy mennyire fontos lenne a kölcsönös tisztelet visszatérése a nemzetközi politikai életbe.

„Ma azt látjuk, hogy ellenségeskedés, háborúk, fegyveres konfliktusok és viták jellemzik a világpolitikát. A világ pedig ismét a blokkosodás nem kívánt útjára lép" - figyelmeztetett.

Majd aláhúzta, hogy 

Magyarország ezen egyszer már rajtaveszített, ezért inkább az összeköttetések erősítésében, a diplomácia érvényesülésében érdekelt.

„Az ellenségeskedés és a háborúk helyett a tiszteleten alapuló globális együttműködés mellett állunk" - szögezte le.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu