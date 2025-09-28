szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

13°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hűha!

1 órája

Magyar Péterről egy ritka kép került napvilágra

Címkék#blama#Magyar Péter#Menczer Tamás

A Tisza-párt elnöke épp a jelöltjeivel találkozik.

MW
Magyar Péterről egy ritka kép került napvilágra

Magyar Péter

Forrás: AFP

Fotó: Isza Ferenc

„Magyar Péter itt épp találkozik a Tisza jelöltjeivel… Persze ki akarná a nevét adni a Tisza-adóhoz, a lebukásokhoz, a botrányokhoz?! Nem meglepő módon senki” – írta közösségi oldalára feltöltött fotójához Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója bejegyzésében Magyar Péterről töltött fel egy képet, 

amellyel a jelöltállítással kapcsolatos blamáját figurázza ki.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, elfogyott a Tisza Párt és Magyar Péter lendülete, tovább késik a párt képviselőjelöltjeinek bejelentése, jelen állás szerint csak novemberben fog kiderülni, ki lehet az a 106 személy, aki országosan is megméreti magát a kormánypártokkal a 2026-os választásokon. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu