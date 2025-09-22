1 órája
Magyar Péterék elrejtenék a bizonyítékokat, amelyek lebuktatnák a Tisza Pártot
A Tisza Pártnál igyekeznek titkolózni, de az igazság előbb-utóbb mindig eljut a magyarokhoz, és ezt nem tudják megállítani.
Rejtélyes kezek eltüntették Magyar Péter tanácsadójának, Surányi Györgynek a Tisza-adót leleplező szavait. A Rákosmenti Tisza-sziget fórumán tartott előadásában Surányi elárulta, hogy eltörölnék a rezsicsökkentést, az anyák adómentességét, és azt is, hogy a Magyar Péter által többször beígért áfacsökkentést sem tartja megvalósíthatónak.
Azt, hogy mindez igaz, az is bizonyítja, hogy a Tisza-tanácsadó előadása mostanra eltűnt a YouTube videómegosztóról – írta az Ellenpont alapján a Magyar Nemzet.
Azonban akármennyire is igyekszik Magyar Péter és a Tisza Párt eltüntetni az igazságot a magyarok elől, szokás szerint megint elfelejtettek valamit: nevezetesen, hogy az internet nem felejt.
Bár a videómegosztóról ők eltüntethetik az eredeti videót, a másolatok továbbra is elérhetők maradnak, így nem tudják meggátolni az igazság terjedését.
Véget vetnének a rezsicsökkentésnek
Surányi György a rezsicsökkentés egyértelmű eltörlése mellett érvelt a fórumon. Az előadásból kiderül az is, hogy Tarr Zoltánhoz hasonlóan titkolná ezt a szándékot, „nem ezzel kezdené”, de kormányra kerülve
„lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést”.
Eltörölnék az édesanyák adómentességét is
Surányi György a Rákosmenti Tisza fórumon kifejtette, hogy az anyák adómentessége rontja az exportot, és
egy új kormánynak „azonnal hozzá kell fognia ennek a szerkezetnek a változtatásához”.
Nem lenne áfacsökkentés sem
Magyar Péter embere az előadás további részében kifejtette, hogy akkor lehet áfát csökkenteni, ha bevezetik a többkulcsos jövedelemadót. Így Gyurcsány Ferenc jegybankelnökének elszólása szintén a Dálnoki Áron és Tarr Zoltán által elmondott jövedelemadó-emelésnek ágyaz meg.
Magyar Péter ígérgetése azonban azzal kapja meg a kegyelemdöfést, hogy Surányi elmondja a fórumon:
ha megvalósulna az áfacsökkentés, akkor az azoknak a gazdagoknak biztosítana 200-szoros támogatást, akik „napi két kiló bélszínt esznek”.