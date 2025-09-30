Így fakadt ki Magyar Péter, miután pert vesztett (videó)

– Hiába fenyegetőzik Magyar Péter, teljesen egyértelmű, hogy valójában adóemelésre készülnek – mutatott rá a Facebook-oldalára feltöltött videójában Deák Dániel, írja a Magyar Nemzet. A XXI. Század Intézet vezető elemzője azután tette ezt a kijelentést, miután felvételen bemutatta, a Tisza Párt elnöke miképp is fakadt ki lakossági fórumán az Indexszel szemben elvesztett per miatt.

Mint ismert, az Index szivárogtatott ki egy dokumentumot, ami arról szól, hogy milyen adóemelésekre készülnek Magyar Péterék.