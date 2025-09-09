1 órája
Börtönnel fenyegeti az újságírókat Magyar Péter, a MÚOSZ hallgat
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője levélben fordult a Magyar Újságírók Országos Szövetségéhez (MÚOSZ). Mint írta, Magyar Péter és köre a fizikai atrocitásokon, a folyamatos lincshangulaton és az „akasztásos” fenyegetéseken túl immár börtönbüntetéssel is riogatja az újságírókat. Szerinte a Tisza Párt vezetői kész törvénymódosítással állnának elő arra az esetre, ha hatalomra kerülnének. A Magyar Nemzeti Médiaszövetség szerint a hétvégén Kötcsén történtek ismételten azt bizonyítják, hogy eljött az idő a munkájukat végző újságírók körülményeinek lehető leghatározottabb rendőrségi védelmére.
Magyar Péter már börtönnel fenyegeti az újságírókat
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta, azért írt levelet a „kommunizmusból itt maradt”, nagy hangú és gyakran kioktató stílusban megszólaló, a sajtószabadságért rendre aggódó MÚOSZ-nak, mert a szervezet baloldali és liberális újságírói másfél hete hallgatnak az ügyben.
Kocsis Máté levelében emlékeztet arra, hogy az elmúlt másfél hétben bejárta a hazai sajtót az a videófelvétel, amelyen Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke és Dálnoki Áron, a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetéséről értekezik egy pártrendezvényen. Azt is mondja az alelnök, hogy most erről nem lehet beszélgetni, és még számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet. Választást kell nyerni és utána mindent lehet − tette hozzá.
Elemző: akasztásról beszélni akármelyik embertársunkkal kapcsolatban teljes mértékben elfogadhatatlan
Ezt követően, 2025. augusztus 30-án Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Facebook-bejegyzésében nyíltan börtönnel fenyegette meg a neki nem tetsző tartalmat előállító újságírókat:
A leendő Tisza-kormány alatt bűncselekménynek fog számítani, ha egy sajtótermék szándékosan, rosszhiszeműen valótlanságot állít, főleg ha ezt az egyértelmű cáfolat után követi el.
A Fidesz frakcióvezetője kitért arra, hogy a hatályos jogszabályok alapján számos lehetősége van fellépni annak, aki magára nézve sérelmesnek tart egy sajtótermékben megjelent állítást. Ilyen a helyreigazító közlemény, a sajtó-helyreigazítás iránt indított per, illetve szűk körben büntetőeljárás is kezdeményezhető. A Fidesz–KDNP javaslatára ezen a területen legutóbb 2023. június 2-án módosult a büntető törvénykönyv. Az új szabályozás korlátozta az újságírók büntetőjogi felelősségre vonhatóságának esetköreit, a közügyekkel kapcsolatos véleménynyilvánítás esetén.
A MÚOSZ-t megkereste az üggyel kapcsolatban a Magyar Nemzet is, egyelőre azonban nem válaszoltak a lapnak.
A Magyar Nemzeti Médiaszövetség elítélte a Tisza Párt kötcsei rendezvényen történt atrocitást
A Magyar Nemzeti Médiaszövetség szerint a hétvégén Kötcsén történtek ismételten azt bizonyítják, hogy eljött az idő a munkájukat végző újságírók körülményeinek lehető leghatározottabb rendőrségi védelmére – írja a Magyar Nemzethez eljuttatott közleményében a Magyar Nemzeti Médiaszövetség. A lap a szervezet állásfoglalását kérte azzal kapcsolatban, hogy a hétvégén Kötcsén a Tisza Párt szimpatizánsai inzultáltak és fenyegettek újságírókat és riportereket, illetve Futó Boglárkának, a Hír TV riporterének közelről az arcába üvöltöttek hangosbeszélővel, akadályozva ezzel a munkavégzésben, valamint akasztással fenyegették a közmédia stábját.
A Tisza-szimpatizánsok akasztással fenyegették a közmédia munkatársait (videó)
A közleményben azt írják:
Legutóbbi közleményünkben is erre szólítottunk fel, s nem szolgál örömünkre, hogy akkor közreadott sorainkkal a jövőbe láttunk, a Kötcsén zajló atrocitásoknak is elébe mentünk.
„Az történt ugyanis, hogy a múlt hétvégén három, a Tisza Párt kötcsei rendezvényén forgató stábot is súlyos atrocitások értek. A közmédia tudósítóját akasztással fenyegették, a Hír TV tudósítójának hangszórón keresztül üvöltöttek az arcába interjúkészítés közben a párt hívei, a Mandiner szerkesztőjét pedig durván meglökdöste Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt mellé szegődött tábornok” – fogalmazott közleményében a Magyar Nemzeti Médiaszövetség.
„Őszinte elkeseredéssel állapítjuk meg, hogy amíg a médiaszakma képviselőiként mi pontosan meg tudtuk jósolni, hogy hova vezethet a Tisza Párt és személyesen Magyar Péter fellépéséből következő erőszakspirál mozgása, a magyar rendőrség nem tudott kellőképpen felkészülni arra, hogy megvédje a kötcsei helyszíneken dolgozó kollégáink személyes biztonságát.
A Magyar Nemzeti Médiaszövetség tehát ismételten nyomatékosan felszólítja a hatalomra törő politikai erőket, mindenekelőtt a Tisza Pártot, hogy tegyenek meg mindent a munkájukat végző újságírók biztonsága érdekében.
Meggyőződésünk, hogy egy demokráciában mindenkinek kötelessége a kampányüzeneteit úgy közvetíteni, hogy az ne torkolljon erőszakba és ne járjon a sajtószabadság sárba tiprásával. Követeljük, hogy Magyar Péter hagyjon fel a munkájukat végző kollégák elleni hergeléssel, amely – amint látható – egyre többször erőszakos cselekményeket vált ki követőiből.
A rendőrséget pedig a magyar újságírói szakma képviseletében ismételten arra kérjük, hogy minden törvényes eszközzel biztosítsa a Tisza Párt rendezvényein dolgozó újságírók személyes biztonságát. De ne úgy, ahogyan Kötcsén történt, hanem ennél sokkalta hatékonyabban: a pontosan megjósolható erőszakra már jóval felkészültebben válaszolva” − zárult a közlemény.