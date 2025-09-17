1 órája
Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz egymást buktatta le
Egyre nagyobb a káosz a Tisza Pártnál Ruszin-Szendi Romulusz fegyveres botránya után. Magyar Péter maga buktatta le a szakértőjét, aki magyarázkodás közben a pártelnököt leplezte le.
A balliberális sajtó már éppen mosdatta a Tisza Párt honvédelmi szakértőjét a fegyveres botrányából, és Ruszin-Szendi is azt állította, hogy nem hord magánál fegyvert, de ekkor jött Magyar Péter, és a keddi fórumán, Barcson kijelentette: a bukott vezérkari főnök tényleg lőfegyverrel jelent meg egy nyilvános rendezvényen – írta a Magyar Nemzet.
A kommunikációs katasztrófára Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán.
A jelek szerint pedig Ruszin-Szendi Romulusz remekül átvette a Tisza Párt szokásait, hiszen ő maga is lebuktatta Magyar Pétert. A bukott vezérkari főnök miközben görcsösen igyekezett tagadni, hogy fegyvert hordana magánál, elárulta, hogy a Tisza Párt személyi testőrei védik őt, annyi fenyegetést kapott a színre lépése óta. Mint ismert, Magyar Péter többször is azzal hencegett, hogy nekik nincs szükségük testőrökre, mert őket mindenki szereti – tette ezt úgy, hogy minden videójában testőrök veszik körül.
Fotók és videók is bizonyítják egyébként, hogy a ruhája alatt egy fegyvernek tűnő tárgy bújik meg a tiszás szakértőnél.
A korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt:
Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. (…) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.
Magyar Péter és Ruszin-Szendi előszeretettel prédikálnak a szeretetországról, amit állítólag ők hoznának el, miközben árad belőlük az arrogancia és az erőszak. Rendszeresen fenyegetik ellenfeleiket, és szinte lincshangulatig szítják az indulatot.
Magyar Péter elszólása a lehető legrosszabbkor jött a Tisza Pártnak, hiszen nemrég a Telexnek adott válaszukban még azt írták:
A Tisza nem foglalkozik a propaganda aljas (és szánalmas) hazugságaival, vergődésével. Ezt javasoljuk a Telexnek is.
Ilyen fegyver lehetett Ruszin-Szendi Romulusznál
A botrány kapcsán megszólalt a lapnak Horváth József biztonságpolitikai szakértő, aki a a felvétel alapján úgy vélte, hogy a Ruszin-Szendi ruhája alatt látható tárgy a körvonalai alapján lehet akár gáz- vagy riasztófegyver. Szerinte ugyanakkor az is elképzelhető, hogy a legmodernebb lőfegyverek valamilyen típusa volt a Tisza szakértőjének övére csatolva – ebben az esetben akár 12-14 lőszeres markolattárú fegyverről is szó lehet.
Pintér Ferenc, Ruszin-Szendi korábbi helyettese szerint a volt vezérkari főnök viselkedése személyiségi problémákat vethet fel. Úgy véli,
95 százalék, hogy éles fegyver, egy Glock típusú pisztoly van a sajtót bejárt felvételen Ruszin-Szendi ruhája alatt.
Érdemes megjegyezni, hogy a volt vezérkari főnök egy 2023-as rádióműsorban arról beszélt, gyűjti a fegyvereket, és mint kijelentette, minden, amivel ölni lehet, közelebb áll a szívéhez.