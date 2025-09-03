szeptember 3., szerda

Hilda névnap

31°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Provokáció

1 órája

Magyar Péter csak a botrány kedvéért készül Köcsére

Címkék#Tisza Párt#Harcosok órája#balhé#Magyar Péter

Orbán Viktor arról beszélt, hogy Magyar Péter Köcsére készülése mögött nem valódi politikai cél, hanem a konfliktuskeresés áll. A miniszterelnök szerint a Tisza Párt már csak botrányokkal próbálja fenntartani a figyelmet. A Fidesz frakcióvezetője a Harcosok órájában pedig arra mutatott rá, hogy Magyar Péterék ezt azért csinálják, hogy eltereljék a figyelmet az adóemelési botrányukról.

MW
Magyar Péter csak a botrány kedvéért készül Köcsére

A Magyar Péter vezette Tisza Párt a jogsértéstől sem riad vissza a politikai haszonszerzés érdekében

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

Magyar Péter szimpatizánsai gyakran tesznek sértő és agresszív megjegyzéseket a Hír TV munkatársaira. Előfordult olyan is, hogy már a stáb érkezésekor trágár szavakkal illették a Hír TV riporterét, még tavaly májusban pedig egy tatabányai éttermet és kávézót rongáltak meg a párt követői, mert Magyar Péter azt vélelmezte, hogy ott nem akarják kiszolgálni őket − írja a Magyar Nemzet.

Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péterék most hétvégén újabb kísérletet tesznek, hogy eltereljék a figyelmet az adóemelési botrányukról. Kocsis Máté kiemelte, hogy a tiszások provokációt szerveznek Kötcsére.

Magyarország 93 ezer négyzetkilométer, de ők pont abba a faluba jönnek, ahol a kormánypárt évek óta a politikai évindítóját tartja. Messziről bűzlik, hogy csak a balhé miatt csinálják – mutatott rá a Harcosok Klubjában a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta provokáció és balhé, csak ez maradt nekik.

A kormányfő szerint az indulatok és az agresszió felkorbácsolásának a politikában mindig rossz vége van. Lelkük rajta, mi maradunk a béke pártján. Kevesebb pocskondiázás, több Rampapapam, boldogabb ország – utalt Orbán Viktor Azahriah kijelentésére, aki azt mondta a mocskos Fidesz rigmusnak nincs helye a fesztiválokon.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu