Energia

1 órája

Külügyminiszter: mindenben támogatjuk az amerikai elnök erőfeszítéseit a béke érdekében

Címkék#energiafüggőség#Donald Trump#Szijjártó Péter

Donald Trump Magyarország orosz energiafüggőségének megszüntetéséről beszélt az ENSZ-közgyűlés keretében tartott ukrán–amerikai csúcstalálkozón. Szijjártó Péter erre úgy reagált közösségi oldalán, hogy „a földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot azonban nem tudjuk megváltoztatni”.

MW
Külügyminiszter: mindenben támogatjuk az amerikai elnök erőfeszítéseit a béke érdekében

Szijjártó Péter

Forrás: Facebook

„Mi mindenben támogatjuk az amerikai elnök erőfeszítéseit a béke érdekében, a földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot azonban nem tudjuk megváltoztatni” – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.

A miniszter posztjához mellékelte az Indexen kedden megjelent cikket, amely szerint Donald Trump Magyarország orosz energiafüggőségének megszüntetéséről beszélt az ENSZ-közgyűlés keretében tartott ukrán–amerikai csúcstalálkozón.

Az amerikai elnök a cikk szerint közölte ukrán kollégájával, hogy beszélni fog a barátjával, Orbán Viktorral, mire Zelenszkij úgy reagált, szerinte a magyarok nem állnak még készen arra, hogy leálljanak az orosz gáz vásárlásával.

 

