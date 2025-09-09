Külföldre menekült a volt ukrán külügyminiszter

A portál azt írja, hogy Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter az olasz Corriere della Sera lapnak adott interjúban vallotta be, hogy menekülnie kellett Ukrajnából. Szavai szerint Zelenszkij új rendelete, amely megtiltotta a korábbi diplomatáknak, hogy elhagyják az országot, közvetlenül őt is fenyegette.

Sosem gondoltam volna, hogy egyszer úgy kell elhagynom a hazámat, mint egy éjjeli tolvaj. Azért vettek rajtam revansot, mert nyilvánosan elítéltem Zelenszkij szándékát, hogy cenzúrázza a korrupcióellenes intézmények munkáját

– fogalmazott Kuleba.

A volt külügyminiszter közvetlenül a rendelet életbe lépése előtt távozott, mondván, hogy külföldi egyetemeken tanít, és a tilalom súlyosan veszélyeztette volna a munkáját.

Az ukrán hatóságok és Kuleba sajtósai igyekeztek cáfolni a hírt, és azt állították, hogy a politikus csupán konferenciára utazott Dél-Koreába, majd onnan Lengyelországba, ahonnan szeptember 21-én visszatér. Ennek ellenére maga Kuleba mondta ki: távozása menekülés volt

– írta az origo.hu.

A portál felidézi, hogy Dmitro Kuleba 2024. szeptember 5-én távozott a külügyminiszteri posztról, most pedig ő lett az első magas rangú ukrán diplomata, aki nyíltan szembefordult Zelenszkij autoriter lépéseivel.