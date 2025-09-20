3 órája
Orbán Viktor: a következő találkozásunk egy új békemenet lehet október 23-án (videó)
Orbán Viktor a digitális polgári körök első országos találkozóján a Papp László Sportarénában mondott beszédet.
Forrás: Youtube
Cikkünk folyamatosan frissül.
Már megint egész jól nézünk ki, sőt egyre jobban, olyan sokan vagyunk, hogy lassan kinőjük az összes konferenciatermet és sportcsarnokot – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a DPK – A Gyűlés című rendezvényen - tudósított a Magyar Nemzet.
A kormányfő úgy folytatta, napról napra százával és ezrével vannak többen, ezért a következő találkozás egy új békemenet lehet október 23-án.
Régi bajtársak és fiatalok
– Itt vannak a régi polgári körös bajtársai, készen állnak, agyonütni sem lehet őket, Bencsik András nélkül pedig nincsenek polgári körök. Kudlik Júlia ma is utolérhetetlen, és Rákay Philip, aki összenőtt a Kossuth térrel – sorolta a kormányfő. A kormányfő gratulált Hende Csabának is, aki alkotmánybíró lett.
A miniszterelnök külön köszöntötte Szarka Tamást, Demjén Ferencet, Schmitt Pál volt államfőt is. Elmondta, hogy sok fiatalt lát, akik nem akarnak úgy járni, mint a szüleik, akiknek a gyurcsányi devizahiteles időszak után mindent elölről kellett kezdeni.
Nem adják fel
Mint mondta, békésiekkel is találkozott a DPK-rendezvényen, aminek kapcsán jelezte, hogy tegnap jelentettek be egy hatalmas beruházást Békéscsabán. De látott sokakat, akik Kelet-Magyarországról érkeztek, ahol gyárátadó dömping várható.
– Mi olyan gazdaságot építünk, ahol a kenyér szélére is jut vaj – tette hozzá a kormányfő. Megjegyezte, hogy a falusiak és a budapestiek is számíthatnak a kormányra.
– Budapestet sohasem adjuk fel. Sohasem törődünk bele, hogy a liberálisok meg a tiszások migránssimogató, kábítószerfészek, lmbtq-paradicsomot csináljanak a nemzet fővárosából – húzta alá.
Naggyá teszik Magyarországot
Orbán Viktor szerint egy nemzedék számára egy történelmi fejezet elegendő teher és feladat. – Már évszázadok óta minden magyar nemzedék élete, annak minősége azon múlik, hogyan navigáljuk hazánk hajóját a birodalmak keltette hullámverésben. Nagyszüleinknek két korszakváltás is jutott, akkor hazánk nem maradt ki egyik háborúból sem, ezekből vesztesként és súlyos veszteségekkel jöttünk ki – fogalmazott, majd úgy folytatta: úgy képzelte, hogy egy vesztes országba született, de egy győztes országban fog meghalni, mert ők majd naggyá teszik Magyarországot. – Nem akarunk háborút, egyetlen magyar életet sem akarunk elveszíteni – szögezte le.
Úgy vélte, a győzelem békeidőben minden népnek mást jelent, magyarként a mások által nekünk szánt sors megváltoztatását jelenti. Az ő nemzedéke úgy döntött, hogy most úgy lesz, ahogy ők akarják, azaz a magyarok nagyok lesznek és gazdagok. – Egyszerűen naggyá tesszük Magyarországot – fogalmazott, hozzátéve, hogy felbecsülhetetlen érték minden Nobel-díj, űrhajós, olimpiai arany, a nemzetközi szakmunkásverseny érmei és az elvégzett munka. Ha magyar vagy, ez a győzelem – állította.
Mi lesz velünk, magyarokkal?
A miniszterelnök elmondta, hogy negyven éve azt hitte, elég lesz egyetlen korszakváltás, aztán növekedés és gyarapodás következik. A valóság az, hogy most szembesülünk a pénzügyi válság, a népvándorlás, a covid, a háború együtt káoszt okoztak. – Az európai vezetők csődtömeget csináltak az Európai Unióból – tette hozzá.
Orbán Viktor leszögezte, hogy a nemzedékük egy korszakváltást 1990-ben már megcsinált és Magyarországot kimentették a kommunizmus lehulló gerendái alól. De most szertefoszlott a remény, hogy elég lesz egy korszakváltás, az uniós vezetők eltékozolták az esélyt. Mint mondta, éppen most dől el, hogy mi lesz a magyarokkal.
Saját utat kell járnunk
Orbán Viktor rámutatott: többé senki sem tagadta, hogy Nyugat-Európa súlyos válságban vergődik, a német kancellár bejelentette a jóléti állam végét, Franciaországban az energiaárak az egekben vannak, az USÁ-val kötött vámmegállapodás egyszerűen tragikus. Mario Draghi, a Európai Központi Bank korábbi elnöke szerint a kontinens az összeomlás felé botorkál. – Ki kell mondani: nem szabad őket másolni, mert mi is vesztő pályára kerülünk. Mondjuk ki, hogy a migránsmentes ország maradtunk, és jobb a családpolitikánk és az adórendszerünk is. Merjünk a saját utunkon járni és saját gazdaságot építeni, merjük újra naggyá tenni Magyarországot – fogalmazott.
A kormányfő hangsúlyozta: elutasítjuk azt az utat, amit Brüsszel ajánl nekünk, ha arra lépünk, a magyarok pénze Ukrajnába kerül, mert Brüsszel háborúban áll. Ez rosszabb, mint a tíz csapás. Magyarországon nincs háború és nem is lesz, itt nincsenek migránsok és nem is lesznek, Ukrajna sem lesz az EU tagja – jelentette ki a miniszterelnök.
A kormányfő közölte, hogy mérhetetlen tettvágy és ambíció van bennük. Európa legvonzóbb otthonteremtési programját indították el, valamint legnagyobb adócsökkentési programját is. Kiemelte, hogy asztalon van a következő tíz év országépítési tervet, közben megvédik a határokat.
– Nyíltan vállaljuk, hogy migránsmentes Magyarországot akarunk – tette hozzá Orbán Viktor, majd megjegyezte, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek sűrű hónapjai lesznek. De szót ejtett Lázár János építési és közlekedési miniszterről is, akit a nemzeti oldal legbátrabb politikusának nevezett.
Győzni fogunk
Mint mondta, személyes bátorságra is szükség lesz a választáson, ezért alapítottak meg a digitális polgári köröket. Ugyanis a brüsszeli út híveit Brüsszel már megszervezte. Orbán Viktor elmondta: 72 ezren csatlakoztak a digitális polgári körökhöz és 46 ezren szálltak be a Harcosok Klubjába.
– A gyűlöletet építő globalista hálózat monopóliuma ezzel megtört, a DPK biztos védelmet nyújt a baloldali őrjöngéssel szemben és hatalmas építő energiákat szabadított fel. A Vereckei-hágón átkeltünk, mintegy 120 ezer főt számlál a patrióták hálózata. A digitális térben is megvédjük a hazánkat és a szabadságunkat, ez Magyarország digitális végvári rendszere. Ezzel beterítjük az egész országot, és el kell mondani mindenkinek, hogy hazánk egy új korszak határán áll, illetve, hogy hogyan kerüljük el a tévutat és induljunk el a jó úton – szögezte le a kormányfő.
Szerinte ehhez mindenkire szükség lesz a digitális térben, a harcosokat küldik előre csatában, ők leplezik le a propagandát, az ő kezükben kardnak kell lennie. A másik kézben vakoló kanálnak kell lennie, ezek az országépítő digitális polgári körök. – Mindenkit várunk, aki szereti a hazáját és nem akar Brüsszel alázatos szolgálunk, nagyon, sokan és erősek vagyunk, győzni fogunk. Naggyá fogjuk tenni Magyarországot, ha ti is úgy akarjátok – zárta beszédét a miniszterelnök.
