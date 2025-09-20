szeptember 20., szombat

DPK– A Gyűlés

2 órája

Orbán Viktor: a következő találkozásunk egy új békemenet lehet október 23-án (élő)

Orbán Viktor a digitális polgári körök első országos találkozóján a Papp László Sportarénában mond beszédet.

Orbán Viktor: a következő találkozásunk egy új békemenet lehet október 23-án (élő)

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Cikkünk az élő közvetítés ideje alatt folyamatosan frissül.

Már megint egész jól nézünk ki, sőt egyre jobban, olyan sokan vagyunk, hogy lassan kinőjük az összes konferenciatermet és sportcsarnokot – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a DPK – A Gyűlés című rendezvényen - tudósít a Magyar Nemzet.

A kormányfő úgy folytatta, napról napra százával és ezrével vannak többen, ezért a következő találkozás egy új békemenet lehet október 23-án.

– Itt vannak a régi polgári körös bajtársai, készen állnak, agyonütni sem lehet őket, Bencsik András nélkül pedig nincsenek polgári körök. Kudlik Júlia ma is utolérhetetlen, és Rákay Philip, aki összenőtt a Kossuth térrel – sorolta a kormányfő. A kormányfő gratulált Hende Csabának is, aki alkotmánybíró lett.

A miniszterelnök külön köszöntötte Szarka Tamást, Demjén Ferencet, Schmitt Pál volt államfőt is. Elmondta, hogy sok fiatalt lát, akik nem akarnak úgy járni, mint a szüleik, akiknek a gyurcsányi devizahiteles időszak után mindent elölről kellett kezdeni.

Mint mondta, békésiekkel is találkozott a DPK-rendezvényen, aminek kapcsán jelezte, hogy tegnap jelentettek be egy hatalmas beruházást Békéscsabán. De látott sokakat, akik Kelet-Magyarországról érkeztek, ahol gyárátadó dömping várható.

– Mi olyan gazdaságot építünk, ahol a kenyér szélére is jut vaj – tette hozzá a kormányfő. Megjegyezte, hogy a falusiak és a budapestiek is számíthatnak a kormányra.

– Budapestet sohasem adjuk fel. Sohasem törődünk bele, hogy a liberálisok meg a tiszások migránssimogató, kábítószerfészek, lmbtq-paradicsomot csináljanak a nemzet fővárosából – húzta alá.

Korábban írtuk

Elkezdődött a digitális polgári körök első országos találkozója, ahol délután 16 óra után Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond–írta a  Magyar Nemzet.

– Találkozzunk 16 órakor a Papp László Sportarénában, vagy itt, a Facebookon! Mi már nagyon várjuk! – írta saját közösségi oldalán a kormányfő.

 

