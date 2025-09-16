Rajtaütöttek a korrupt ukrán tisztviselőn, aki pénzért árulta a mozgósítás alóli felmentést

Újabb korrupciós ügyre derült fény Ukrajna nyugati részén – közölte az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) és a rendőrség. A nyomozók beszámolója szerint egy Nadvirna városi képviselőt, aki a helyi hadkiegészítő központ egyik részlegének vezetője volt, éppen akkor kaptak el, amikor átvette a kenőpénzt. A tisztviselő 1500 dollár fejében ígért hamis iratokat azoknak a katonaköteles férfiaknak, akik ki akarták kerülni a mozgósítást – számolt be róla a Magyar Nemzet.

A hatóságok tájékoztatása szerint az SZBU és a rendőrség munkatársai letartóztatták az elkövetőt, és dokumentálták, hogy átvette az első részletet, ezer dollárt.