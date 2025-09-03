Korrupció Ukrajnában: a titkosszolgálat egy magas rangú tisztségviselőjét gyanúsítják

A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) közös közleményben tudatta, hogy hivatalosan is gyanúsítják az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egyik volt magas rangú tisztségviselőjét. A gyanú szerint illegális vagyonosodás és valótlan adatok feltüntetése állhat az ügy középpontjában – írja a Magyar Nemzet.

A gyanúsítottat a hatóságok hivatalosan nem nevezték meg, de ukrán sajtóértesülések szerint Illia Vitiukról van szó, aki korábban a titkosszolgálat kiberbiztonsági részlegét vezette. Őt idén május 1-jén menesztették, miután a Slidstvo.Info tényfeltáró portál vizsgálata kimutatta, hogy családja több mint 25,5 millió hrivnya értékben vásárolt ingatlant.

Ukrajnában a korrupcióellenes szervek és a titkosszolgálat szemben állnak

A nyomozók szerint Vitiuk családja egy luxuslakást szerzett be Kijev egyik prémium lakónegyedében. A hivatalos adatok alapján a 21,6 millió hrivnyás ingatlant egy családtag nevén jegyezték be, ám a szerződésben mindössze 12,8 millió hrivnya szerepelt, ami komoly kérdéseket vetett fel.

A családtag azzal védekezett, hogy jövedelme egyéni vállalkozásból, jogi és tanácsadói szolgáltatásokból származik.

Az ügyészség szerint azonban a pénz egy részét olyan személytől kapták, akit az ukrán vasútvállalat pénzeinek elsikkasztásával gyanúsítanak, valamint az ő érdekeltségébe tartozó cégektől. További 8,8 millió hrivnya eredetére pedig semmilyen hiteles magyarázat nincs.

A Slidstvo.Info újságírója, aki elsőként tárta fel a Vitiuk család ingatlanügyeit, később zaklatás célpontjává vált:

beszámolók szerint sorozóbiztosok keresték fel, egy SZBU-tiszt kíséretében.

