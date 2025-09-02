Kocsis Máté: Magyar Péter olyan, mint Gyurcsány volt

„Megmondtam reggel: hétvégén Kötcsére megy a forrófejű provokálni. És így lett, imént bejelentette” – fogalmazott a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Kocsis Máté arra utalt, hogy a Tisza Párt elnöke régen is igyekezett közel kerülni a rendezvényhez, de mindig csak felesége kapott meghívót. Most is csupán kívülről próbál jelen lenni.

Magyar Péter olyan, mint Gyurcsány, csak az még házat is vett Kötcsén, hogy a miniszterelnök közelében lehessen

– írta a kormánypárti politikus.

Adóemelési botrány árnyékában

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint Magyar Péterék szereplése valójában a Tisza Párt súlyos belső válságáról próbálja elterelni a figyelmet. Mint emlékeztetett: kiszivárgott dokumentumok szerint a párt brutális adóemelési terveket fontolgat, amelyek több százezer forinttal rövidítenék meg az orvosokat, a pedagógusokat és a családokat is.

„Majd onnan mesélhetne a szektának az eltitkolt adóemelési elképzeléseiről, de nyilván csak terelni és hazudozni fog”

– fogalmazott Kocsis Máté.

Korábban a politikus már hangsúlyozta: Tarr Zoltán tiszás alelnök is elismerte, hogy a párt olyan terveket rejteget, amelyeket a választásokig nem mernek a nyilvánosság elé tárni.