2 órája
Kocsis Máté: külföldről fizetett pénzember Magyar Péter új szakértője
Kocsis Máté új bejegyzésében élesen bírálta Magyar Péter frissen bemutatott szakértőjét. Kármán András az IMF hazazavarása miatti nézetkülönbségek miatt távozott korábban a kormányzatból.
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője
Kocsis Máté a Facebook-oldalán így fogalmazott:
Hoppá! Magyar Péter nyakára ültették gazdasági szakértőnek a banki hátterű Kármán Andrást, de ez csak tetézi a bajukat.
A Fidesz frakcióvezetője szerint Kármán rövid ideig volt államtitkár 2010 után, de „az áthidalhatatlan nézetkülönbségek miatt hamar távozott”. Kocsis hozzátette: „Az elmúlt évtizedben egy külföldi bank magas rangú funkcionáriusa lett, ahol megtalálta valódi énjét.”
Tisza-adó: plakátautók figyelmeztetik a tiszásokat Magyar Péter eltitkolt terveire
A kormánypárti politikus hangsúlyozta:
„Nos, lássunk tisztán! Magyar Pétert fogják odakint a mentelmi jogával, minden fontos kérdésben képviselnie kell a brüsszeli álláspontot, most meg kapott az egyik nagy nemzetközi bankból egy magas rangú bankárt. Valljuk be,
nagyon meredek lenne, ha egy külföldi tulajdonú pénzintézet fontos embere irányítaná a magyar gazdaságpolitikát!”
Bejegyzésében arra figyelmeztetett:
Kocsis Máté végül így zárta posztját:
„Magyar Péter ma tehát két új ‘szakértőt’ nevezett meg: egy külföldről fizetett pénzembert, és egy Varga Judit imitátort. Gratulálunk!”