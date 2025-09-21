Kocsis Máté kemény üzenete a Tisza Párt vezetőjének

„Ellopta az egyik szép folyónk nevét, szigeteket is álmodott hozzá, de egyre inkább úgy fest a helyzet, hogy ebből csak egy holtág lesz.” – mutatott rá közösségi oldalán Kocsis Máté, aki felszólalt a digitális polgári körök (DPK) első országos találkozóján.

Kocsis hozzátette: Tarr Zoltán elszólása leplezte le a Tisza valódi tervét, amely a választások utánra időzített adóemelésről szól, hiába próbálják ezt elhallgatni.