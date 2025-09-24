1 órája
Kocsis Máté: államellenes kampány zajlik Semjén Zsolt ellen (videó)
A Fidesz frakcióvezetője szerint a Demokratikus Koalíció és a hozzájuk kötődő lapok által terjesztett vádak nem pusztán Semjén Zsolt személyét célozzák, hanem a magyar állam stabilitását is próbálják megingatni.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes felszólal az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én
Forrás: MTI
Fotó: Máthé Zoltán
Világosan látszik, hogy egy jól megszervezett, hónapok, évek óta felépített mocskos lejáratókampány zajlik a miniszterelnök-helyettessel szemben
– hangsúlyozta Kocsis Máté a Hír TV Monitor című műsorában.
A frakcióvezető emlékeztetett: a politikai életben gyakoriak a vádaskodások, ám a pedofilvád egészen más súlycsoport.
A pedofilvád az annyival súlyosabb, hogy az bűncselekmény is. Nemcsak a személy lerombolására irányul, hanem azt is sugallja, hogy a személy súlyos bűncselekményt követett el
– hangsúlyozta.
Kocsis Máté: aljas lejáratókampány zajlik, Magyar Péter Brüsszel fogott embere (videó)
Kocsis Máté kiemelte, ha elhiszi valaki, hogy a rendőrség és a titkosszolgálat éveken keresztül asszisztált volna a vádakban megfogalmazott bűncselekményekhez, az már nem csupán Semjén Zsolt elleni támadás, hanem a teljes állam működését rombolja.
Mivel ez így tehát nem egy személyes ügy, akkor ez egy államellenes puccskísérlet
– szögezte le, hozzátéve: az ilyen alaptalan vádak porig rombolják az államba vetett bizalmat.