Káncz Csabát a saját lapja is törölte az impresszumból

Még a saját lapja is törölte impresszumából az álhírterjesztő Káncz Csabát – hívta fel a figyelmet a Mandiner alapján a Magyar Nemzet.

A lap felidézte, a magát geopolitikai elemzőnek beállító Káncz Csaba az 54 ezer követővel rendelkező közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést szeptemberben, amelyben két minisztert bűncselekményekkel vádolt meg.

Az álhírterjesztő rágalomhadjárat azután kezdődött, hogy a Válasz Online-on megjelent egy interjú Kuslits Gáborral, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) egykori igazgatójával, aki mindenféle bizonyíték nélkül azt állította, hogy szakmai körökben két magas rangú politikusról pletykálnak, akik a letartóztatott volt intézményigazgatót védték, és egyiknek fiúkat vittek, a másiknak lányokat szállítottak a javítóintézetből. Pár nappal később bukkant fel Káncz Csaba, aki szintén bizonyítékok nélkül politikusokat nevezett meg (egyikük Semjén Zsolt volt), és utalt arra, hogy ők azok, akiknek gyerekeket szállítottak.

A Szőlő utcai álhírbotrány kirobbanását követően a rendőrség megkereste Kánczot a kormánytagok elleni vádak miatt, ám újságírói státuszára hivatkozva megtagadta állítólagos információinak forrását, mindössze annyit közölt, hogy egy befolyásos ellenzéki politikuscsalád tagjai mesélték neki a történetet.

Miután az említett vádakat Káncz Csaba bizonyítékok nélkül, és nem újságcikkben jelentette meg, hanem saját közösségi oldalán tette közzé, kérdéses, valóban megilleti-e a forrásvédelemhez való jog, az viszont tény, hogya férfi tényleg dolgozott újságíróként, mégpedig a privatbankar.hu és az mfor.hu szerkesztőségében.