Rétvári Bence a Tisza-adóról: ami Gyurcsánynak Balatonőszöd, az a Tisza Pártnak Etyek (videó)
Hétfőn újabb, a balliberális álhíreket leleplező műsorral jelentkezett Németh Balázs, a Fidesz frakciójának sajtószóvivője. A Harcosok órájának ezúttal Rétvári Bence parlamenti államtitkár és Szalai Zoltán, a Mandiner vezetője volt a meghívottja.
A Harcosok órája 20. kiadásának első vendége Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára volt
„Brutális mondatok hagyták el Tarr Zoltán száját Etyeken. A Tisza Párt alelnöke arról beszélt, hogy a választásokig bármit mondhatnak, utána viszont akármit megtehetnek. Vagyis azt hazudnak, amit akarnak, utána pedig el lehet felejteni a kampányígéreteket” – magyarázta Rétvári Bence parlamenti államtitkár a Harcosok órájában, amit a Magyar Nemzet szemlézett.
A legnagyobb politikai cinizmus ez. Magyarul a választókat be kell csapni a választásig, minden szépet és jót kell ígérni, utána pedig el kell felejteni a választás éjszakáján azt, amit a kampányban mondtak. Ez az emberek legnagyobb lenézése, mint amikor a saját támogatóit ócsárolta Magyar Péter. Most látszik, hogy teljesen gátlástalanul nekik csak a hatalom megszerzése számít. Ami Gyurcsánynak Balatonőszöd, az a Tisza Pártnak Etyek
– fogalmazott.
Hozzátette, Tarr Zoltán kikotyogta, hogy Magyar Péter hogyan igazítja el őket a színfalak mögött. Az államtitkár szerint a tiszások nem a saját terveikről beszélnek, mert ezek Brüsszelből jött tervek, ezért kell titkolni őket.
Tarr Zoltán kijelentése újabb bizonyíték a Tisza-adó ügyében (videó)
Az adóemelés, a progresszív adó minden brüsszeli elvárásban ott van, ezt szeretnék elérni, ezt a Tisza Párt be is vezetné
– hívta fel a figyelmet Rétvári. Megjegyezte, hogy a tiszásoknak van egy tervük, amit ha az emberek megismernének, akkor még a szimpatizánsaik nagy része is hátat fordítana a pártnak.
Tarr Zoltán tisztában van vele, hogy amire igazából készülnek, azt az emberek elutasítják. De hazudni kell valamit a kampányig. Nevetgélnek itt rajta, de az emberek azért nem nevetgélnének, amikor tényleg több százezer forinttal magasabb személyi jövedelemadót kellene fizetniük
– mondta.
Tisza-adó: minden, amit tudni lehet Magyar Péterék progresszív szja-tervéről
Úgy vélte,
a balliberális média nem tud mit kezdeni ezzel az öngóllal, ezért hergel inkább Hatvanpusztával meg a miniszterelnök teljesen átlagos nyaralásával.
Ennek kapcsán kitért arra is, hogy Hadházy Ákosnak nagyon fáj, hogy azt mondta Magyar Péter, hogy nem indulhat a választáson.
Ő úgy gondolta, hogy mindenki fölött áll. Itt végül is két nagyon hasonló emberről van szó, mind a kettő egy időben fideszes volt, aztán amikor megsértődtek valamin, akkor hirtelen Fidesz-ellenesek lettek. A múltjuk hasonló, a habitusuk hasonló
– emelte ki, hozzátéve, hogy a parlamentben is rendre úgy viselkedik Hadházy, mint egy óvodás.
Takács Péter lerántotta a leplet Magyar Péter hazugságairól (videó)
A Tisza Párt álhíreket terjeszt az oktatással kapcsolatosan is
Magyar Péterék azt is erőszakosan terjesztik, hogy az iskolákban a gyerekek szemetet kapnak, mert a kormány állítólag nem költ elég pénzt az étkeztetésre. Ennek kapcsán Rétvári Bence elmondta, Magyar Péter itt is több tízezer ember munkáját nézi le, egyetlen mozdulattal lesepri az asztalról, mondván, hogy ők semmit sem tudnak és mindent rosszul csinálnak. Mindeközben a kormány megtízszerezte azt a költségvetést, amit az iskolai gyümölcsökre költenek, a szociális étkeztetés költségkerete pedig a költségvetésben 32 milliárd forintról 140 milliárd forint fölé nőtt.
„Valamiért 15 évig neki jó irányba mentek a dolgok, aztán hirtelen, amikor megszűntek a jól fizető állásai, hirtelen rossz lett a menza és senki sem végzi jól a dolgát”
– hangzott el a műsorban.
Ez teljesen egybevág azzal, hogy egy beszédében Magyar Péter azt mondta, majd a 106 körzetben 106 Magyar Pétert indítanak, akik Magyar Péterre változtatják a nevüket. Neki nincs szüksége senki tanácsára, de ez nyilván előbb-utóbb nagy bukáshoz vezet majd
– tette hozzá.
A balliberális sajtó eközben azzal hergel, hogy annyira drága az iskolakezdés, hogy személyi kölcsönöket kellett felvennie az embereknek. Rétvári Bence elmondta, sokkal könnyeb most a szülők helyzete, mint volt az MSZP–SZDSZ-es időszakban – az ezzel kapcsolatos részleteket elolvashatja a Magyar Nemzet cikkében.
Magyar Péter és a sajtószabadság
Szalai Zoltán, a Mandiner főszerkesztője volt a műsor másik vendége, ő arról beszélt többek között, hogy
Magyar Péter börtönnel fenyegette meg a sajtó munkatársait, csak mert le merték írni, amit Tarr Zoltán mondott.
Nyilván ezen összességében azért mosolygunk, mert látszik, hogy tényleg teljesen idegállapotba került Magyar Péter, és elszabadult a klaviatúra. Leírta, hogy ez hogyan fog működni az elkövetkezendő időszakban, de azért ha belegondolunk, ez tényleg félelmet keltő. Bűncselekménynek akarja minősíteni gyakorlatilag a neki nem tetsző híreket. Ha baja lesz valamivel, arról azt mondja, hogy ez rosszhiszeműen valótlanságot állított
– mondta.
Kitért arra is, hogy Németországban Friedrich Merz kancellár megszorításokat jelentett be, de azt is leszögezte, hogy Németországnak szüksége van a bevándorlásra. Utóbbi kapcsán felidézte, hogy
még Angela Merkel korábbi kancellár volt az, aki rászabadította a migránsok tömegét az országra, azóta is ingyen kapnak szállást és ellátást ezek az emberek, miközben nem akarnak dolgozni – hiszen nem is kell nekik. Most már hiába akarják kiutasítani az illegálisan ott tartózkodókat, már nem lehet őket kipenderíteni az országból.
