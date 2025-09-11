1 órája
Hann Endre akaratlanul leplezte le a Tisza Párt trükkjeit
Hann Endre, a Medián vezetője a Klubrádióban elismerte, hogy megtorpant a Tisza Párt hónapok óta tartó lendülete. Ezzel közvetve visszaigazolta a kormánypárti elemzők korábbi állításait is, miszerint Magyar Péter kamu közvélemény-kutatásokkal próbálja fenntartani pártja szárnyalásának képét.
Miközben Magyar Péterék kamu közvélemény-kutatásokkal próbálják az esélyességüket bizonyítani, a saját embereik leplezik le őket
Forrás: AFP
– Ha messzire akarnék menni, akkor azt mondanám, hogy megtorpant a Tisza Párt lendülete, ami tényleg hosszú hónapok óta tartott, és egy ilyen növekvő támogatást mutatott – mondta Hann Endre a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában.
Ezzel a kijelentéssel
a Medián vezetője lényegében megerősítette a kormánypárti elemzők véleményét is, akik korábban úgy fogalmaztak: Magyar Péter és pártja manipulatív felmérésekkel akarják fenntartani a szárnyalás látszatát – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.
Korábban Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője állította azt, hogy Magyar Péter több manipulatív közvélemény-kutatást is rendelt, ezzel igyekezve azt a látszatot kelteni a nyilvánosságban, mintha mi sem történt volna.
Ahogy korábban írtam, miután a nyarat egyértelműen a Fidesz nyerte, Magyar Péter több manipulatív közvélemény-kutatást is rendelt, hogy ezzel igyekezzen azt a látszatot kelteni a nyilvánosságban, mintha mi sem történt volna, hogy minden rendben van
– húzta alá Deák Dániel politikai elemző a közösségi oldalán.
Hozzátette: ennek a kommunikációs húzásnak a része a Medián legfrissebb közvélemény-kutatása.
A hozzám eljutó információk szerint Magyar Péter azt szerette volna, ha a Fidesz erősödése nem jelenik meg a mostani mérésben, ugyanakkor a Medián vezetője, Hann Endre erre nem volt hajlandó, hiszen tudja, hogy a választáshoz közeledve hozzá kell igazítani a valósághoz a kutatási adatait, ellenkező esetben még inkább nevetségessé válna.
„Hann Endre csupán annyit vállalt be, hogy továbbra is teljesen irreális, 13 százalékos előnyt vizionál a Tiszának, ugyanakkor azt már ő sem tudta elhallgatni, hogy a Fidesz támogatottsága nőtt”
– hangsúlyozta. Deák Dániel szerint a Fidesz erősödése egyébként nem meglepő: a Medián szerint is javult az emberek közhangulata, eközben kiszivárogtak a Tisza adóemelési javaslatai, Tarr Zoltán pedig önleleplező módon bevallotta, hazudni fognak a kampányban a választóknak.