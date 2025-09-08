3 órája
Gyopáros Alpár: amit Magyar Péter állít a vidék elnéptelenedéséről, az nyilvánvaló hazugság
A Magyar falu programmal mostanra sikerült elérni, hogy a hazai kistelepülések több mint felében már növekszik a népességszám, a másik felének a nagy részében is minimum lassult a csökkenés vagy legalább stagnál a lakosságszám – közölte a Harcosok órájában a a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.
Gyopáros Alpár és Németh Balázs a Harcosok órája műsorában
Forrás: videókép/Facebook
Amit Magyar Péter állít a vidék elnéptelenedéséről, az „tőle nem szokatlan módon nyilvánvaló hazugság” – jelentette ki a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos hétfőn a Harcosok órája című online műsorban.
Gyopáros Alpár elmondta, hogy találhatunk olyan települést Magyarországon, kis- és nagytelepülést, ahol jelentős népességszám-csökkenés történt az elmúlt évtizedekben; nem véletlenül indította el a Magyar falu programot a kormány.
A falvakra, vagyis csaknem 2900 településre vonatkozóan nagy általánosságban elmondható, hogy döntő részük, mintegy 80 százalékuk évtizedekre visszamenőleg súlyos demográfiai veszteséget szenvedett el, ami az ötvenes években kezdődött, majd a rendszerváltás után Gyurcsány Ferencnek volt egy „kifejezetten faluromboló időszaka” – közölte a politikus.
Hozzátette: mostanra sikerült elérni a Magyar falu programmal, hogy a hazai kistelepülések több mint felében már növekszik a népességszám, a másik felének a nagy részében is minimum lassult a csökkenés vagy legalább stagnál a lakosságszám; néhány száz olyan település van, ahol még mindig csökken a népességszám.
A kormánybiztos szerint a falu az egyetlen településtípus, ahol növekszik a népességszám. A fővárosban drasztikusan csökken, a megyei jogú városokban, valamint a közepes és kisvárosokban is csökken, a falvakban meg emelkedik
– fűzte hozzá.
Gyopáros Alpár elmondta, hogy a Magyar falu program fejlesztési elemei közé azok a pontok kerültek, amelyek javítják az életkörülményeket: ilyen az infrastruktúra – utak, járdák, épületállomány vagy energetika – fejlesztése. Idetartozik még a szolgáltatások fejlesztése, orvosi, egészségügyi, pedagógusi szolgálati lakások építése vagy a falugondnoki szolgálat fejlesztése. Fontos a közösségi élet erősítése is, ennek érdekében civil szervezeteket, rendezvényeket támogatnak, közösségi terek, klubhelyiségek kialakítását támogatják – sorolta, megjegyezve, hogy a közösség kulcsfontosságú, önmagában az infrastruktúrafejlesztéstől nem lesz vonzó egy falu.
Kitért arra is, hogy 2018 óta járja a vidéki településeket, és amikor egy-egy helyszínre ellátogat, az emberekkel beszélgetve azt tapasztalja, hogy amikor szóba került Magyar Péter vagy a Tisza Párt, „megdermed a levegő, kinyílik az emberek zsebében a bicska, és legalább olyan minőségben mondanak véleményt Magyar Péterről meg a Magyar Péter stílusára jellemző agressziójáról, a viselkedéséről, mint amilyen módon beszélnek egyébként a baloldali liberális újságírók, politikusok a vidéki emberről”.
Az, amit ellenzéki politikusok és újságírók folytatnak a falvak lejáratására, felháborító, „ki kell kérni magunknak, és biztatom őket, hogy hajrá, így tovább, mert ez adhat további kétharmadot a Fidesznek, a vidéki embereknek köszönhetően”
– fogalmazott. Kijelentette azt is, hogy a 2900 kistelepülés közül egy sincs, amelyik nem lett volna nyertese a Magyar falu programnak.