Gátlástalanul fenyegetőzik Niedermüller Péter (videó)

Niedermüller Péter belefulladt a saját mutyijába, most pedig fenyegetőzik, hívta fel a figyelmet Mohácsy István, a Fidelitas elnöke - írta a Magyar Nemzet.

Felidézte, Niedermüller az egyik haverját, Gálvölgyi Dórát valódi pályáztatás nélkül nevezte ki a Kult7 kultúrház ügyvezetőjévé. Amikor pedig Molnár Dominik, a Fidelitas erzsébetvárosi csoport alelnöke egy Facebook-posztban buktatta le őket, Niedermüller egész egyszerűen elkezdett fenyegetőzni.