Fegyverbotrány: újabb kínos felvételek kerültek elő Ruszin-Szendi Romuluszról
Újabb felvételek kerültek elő Ruszin-Szendi Romuluszról, amelyeken a Tisza Párt politikusa ruhája alatt vélhetően fegyvert visel.
A felvételek alapján úgy tűnik, hogy Ruszin-Szendi Romulusz többször is kézifegyverrel mehetett a Tisza Párt rendezvényeire
Forrás: Magyar Nemzet
Kínos felvételek bukkantak fel újra, amelyen ismét egy gyanús tárgy látszik Ruszin-Szendi Romulusz jobb oldalán, a ruhája alatt, hasonlóan a szeghalmi eseményhez. Ez alapján valószínűsíthető, hogy Magyar Péter bizalmasával és tanácsadójával nem egyszer fordult elő, hogy dzsekije „vesetájékon hullámot vetett” – írja a Mandiner.
Mint ismert, az elmúlt hetekben újabb botrány rázta meg a közéletet: Ruszin-Szendi Romuluszról, Magyar Péter botrányról botrányra bukdácsoló emberéről kiderült, hogy egy fegyvernek látszó tárggyal ment el egy lakossági fórumra. Azonban úgy tűnik, a fegyverbotrány még nem ért véget, hiszen egy korábbi felvétel alapján nem az említett fórum volt az egyetlen alkalom, ahol Ruszin-Szendi Romulusz ruhája alatt látszik, hogy van valami gyanús eszköz.
Ruszin-Szendi Romulusz már gyerekként a fegyvereket választotta
A Tisza Párt a média megkeresésére először úgy reagált: „A Tisza nem foglalkozik a propaganda aljas (és szánalmas) hazugságaival, vergődésével. Ezt javasoljuk a Telexnek is.” De aztán
gyorsan kiderült, hogy a tárgy a tiszás politikus oldalán nem csak fegyvernek látszik, valóban az is.
Mindezt Magyar Péter, a párt elnöke is elismerte.
A napokban újabb képek jelentek meg, amelyeken Ruszin-Szendi Romulusz egy másik politikai rendezvényen szerepel, és szintén jobboldalt, deréktájon egy, az említett fegyver méretével közel megegyező méretű tárgy rajzolódik ki a kabátja alatt.
Nem kell pisztoly az erő demonstrálásához
Menczer Tamás a DPK budapesti rendezvényén egy újságírói kérdésre reagálva kijelentette:
Hogyha valaki éles fegyverrel megy az emberek közé, és azt mondja egyébként emellett, hogy neki viszket a tenyere, meg azt, hogy hihetetlen vonzalmat érez az emberélet kioltására alkalmas eszközök felé, szerintem az nem olyan rendkívüli módon megnyugtató.
A kommunikációs igazgató hozzátette, hogy ilyen esetekben „van egy nagyon fontos vörös vonal, amit mindenkinek látnia kell”, és szerinte a magyar emberek is látják, hogy miről van szó. Menczer kiemelte, hogy az erőszakot képviselő Tisza Párt és közössége mellett „vannak mi, akik megmutatjuk az erőnket, de nekünk ehhez nem kell pisztoly.”