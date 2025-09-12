szeptember 12., péntek

Bilincsben

21 perce

Donald Trump: elfogták Charlie Kirk gyilkosát

Címkék#rendőrség#őrizet#Donald Trump

„Nagy bizonyossággal” elfogták a Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsított férfit - nyilatkozta az Egyesült Államok elnöke.

MW
Donald Trump: elfogták Charlie Kirk gyilkosát

Donald Trump amerikai elnök az ukrajnai rendezést szolgáló csúcstalálkozón a washingtoni Fehér Házban 2025. augusztus 18-án

Forrás: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool

Fotó: Aaron Schwartz

„Azt hiszem, elkaptuk” – mondta a Fox Newsnak adott interjúban Donald Trump Charlie Kirk gyilkosára utalva - vette észre a Magyar Nemzet.

Nagy bizonyossággal őrizetben van. Őrizetben van. Mindenki nagyszerű munkát végzett, a helyi rendőrség és a kormányzó is

– fogalmazott az elnök. Trump azt is hozzátette, hogy „egy hozzá nagyon közel álló személy jelentette fel”.

„Remélem, bűnösnek találják, gondolom, és halálbüntetést kap azért, amit tett”

 – mondta Trump. Hozzátette, hogy jelenleg a rendőrség főhadiszállásán tartózkodnak.

Az eredeti cikkért kattintson. 

 

