Tárgyalások

1 órája

Cégvezetőkkel egyeztetett Orbán Viktor Debrecenben

#Debrecen#Orbán Viktor#Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

A kormányfő a BMW-gyár átadója miatt volt a térségben.

Orbán Viktor Debrecenben

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara meghívására a legnagyobb magyar tulajdonú Hajdú-Bihar vármegyei vállalkozások vezetőivel egyeztetett Debrecenben – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Mint arról beszámoltunk, a kormányfő a debreceni BMW-gyár átadásán vett részt a hajdú-bihari megyeszékhelyen. A gyárátadón a kormányfő beszélt arról, hogy az elmúlt időszakban legalább ezermilliárd forintnyi fejlesztés érkezett a térségbe. Azt is hangoztatta a miniszterelnök, hogy

 a cégeknek nem parancsolni kell, hanem velük együtt kell megcsinálni, adót kell csökkenteni. 

Úgy vélekedett: itt ezt nem kell magyarázni, mert egymásnak adják a kilincset a német és a kínai mérnökök. 

Orbán Viktor azt is hangsúlyozta, hogy aki Magyarországon beruház, az biztos lehet benne, hogy nem változnak meg egyik napról a másikra a szabályok. Nem sarcolják, hanem díjazzák a beruházást, és a magyarok nem fogják mások pénzét mások háborújára költeni, hanem a magyar gazdaságot fogják fejleszteni.

