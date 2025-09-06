1 órája
A Tisza Párt gazdasági szakértőjeként léphet újra színre Bod Péter Ákos
Magyar Péter bejelentette, hogy vasárnap, a kötcsei balhéján legalább két új gazdasági szakértőt is bemutat. Sajtóinformációk szerint az egyik tiszás szakértő Bod Péter Ákos, bukott ipari és kereskedelmi miniszter lehet.
Bod Péter Ákos lehet a Magyar Péter által beharangozott egyik tiszás szakértő
Fotó: Hatlaczki Balazs
Legalább két gazdasági szakértőt fog vasárnap bemutatni Magyar Péter Kötcsén, ahova balhézni és provokálni megy a Tisza elnöke. Minderről az ATV-ben beszélt pénteken Magyar Péter.
Az egyik ilyen szakértőjelölt Bod Péter Ákos, Antall József által bő egy évig hivatalban tartott, bukott ipari és kereskedelmi miniszter lehet
– írja a Tűzfalcsoport cikkére hivatkozva a Magyar Nemzet.
A lap a portál nyomán rámutat arra, hog ez a választás kézenfekvő lehet,
a volt jegybankelnök többször szerepelt a Tisza házi csatornáján a Kontroll.hu-n és több ponton átfedést mutat a programja a Tisza Párt gazdasági előirányzataival.
A portál cikke szerint például a Tisza Párt kiszivárgott munkaanyagában található progresszív adózás kérdése.
Bod Péter Ákos ugyanis február végén a győri Híd Tisza-sziget vendégeként arra utalt, ha 2026-ban a Tisza nyer és alakít kormányt, Magyar Péterék át kell gondolniuk, hogy az egykulcsos szja-rendszerről áttérnek a többkulcsos modellre,
valamint arról is beszélt, hogy a Tisza szakmai csoportjával is találkozott, ahol egyeztettek a többkulcsos adó bevezetéséről.
Felidézték azt is, hogy Bod Péter Ákos aláírta júniusban a félszáz úgynevezett közéleti szereplő írt támogató hangvételű nyílt levelet az ukrán népnek,
2022 májusban pedig a rezsicsökkentést támadta
– a részleteket és a teljes cikket ide kattintva tudja elolvasni.