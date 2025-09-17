Bevallotta Ruszin-Szendi, hogy volt nála fegyver – újabb feljelentést tettek az ügyében

Rendzavarás szabálysértés gyanújával tett feljelentést Tényi István a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál a Honvédelmi Minisztérium (HM) a lapnak küldött válasza után – tudta meg a Magyar Nemzet. A tárca arra reagált, hogy egy napvilágra került videófelvételen jól látható, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a szeghalmi lakossági fórumon lőfegyvert viselt.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán feltehetően fegyverrel az oldalán jelent meg Forrás: képernyőkép

A HM nyomatékosította: a gyülekezési jog gyakorlása fegyverrel vagy annak utánzatával tilos, az ilyen eszközök jelenléte a rendezvény biztonságát veszélyezteti, ezért a rendőrség ilyen esetben a törvény alapján intézkedni köteles.

Hozzátették:

Ruszin-Szendi Romuluszra fegyverviselési szempontból ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint bármely más magyar civil állampolgárra. Mint volt katona, semmilyen jogalapja nincs annak, hogy fegyvert viseljen. A Belügyminisztérium adja ki a fegyverviselési és fegyvertartási engedélyt – írták.

Tényi István a fentiek miatt, a gyülekezési jogról szóló törvény alapján fordult a hatósághoz. Tényi korábban lőfegyverrel és lőszerrel való visszaélésért is feljelentést tett Ruszin-Szendi ügyében, de ha valóban volt fegyverviselési engedélye, ahogy ezt állítja, akkor utóbbi eljárást megúszhatja.

Bayer Zsolt Ruszin-Szendi Romuluszról: aki ilyet mond, az pszichopata

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügye került szóba elsőként a Harcosok órája szerdai adásában, amelynek vendége Bayer Zsolt, a Magyar Nemzet publicistája volt. Az újságíró emlékeztetett: a volt tábornok azzal magyarázta a fegyvert, hogy korábban megfenyegették. Facebook-bejegyzésében azt írta, nagyon megijedt a fenyegetéstől, ezért kellett a fegyver, de nem szólt a tiszásoknak. Felidézték azt is, amikor a tiszás vezető azt mondta, amivel ölni lehet, az valahogy közelebb áll a szívéhez.

Bayer Zsolt szerint aki ilyet mond, az pszichopata.

Szerinte lehet rajongani a fegyverekért, és lehet őket gyűjteni, de nem azért, mert azokkal ölni lehet.

