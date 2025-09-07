A baloldali szakértő elismerte: Magyar Péter vesztett Kötcsén

Magyar Péter alulmaradt – nyilatkozta az Ultrahangnak Nagy Attila Tibor. A baloldali politikai elemző az adásról szóló Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: ha csak a két kötcsei beszéd között dőlne el a választás, akkor a Tisza simán kikapna. Magyar Péter képtelen volt élni a nagy lehetőséggel, a kormányfő intellektuálisan, összeszedettségben lényegesen jobb beszédet mondott – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Orbán Viktor lecsapta a magas labdát

Fotó: Fischer Zoltán / Forrás: MTI

Az elemző hozzátette, hogy más is befolyásolja a választói magatartást, például az élelmiszer-infláció.