Baloldali politológus a helyszínről cáfolta a Telexet: nem volt annyi tüntető a Hősök terén, mint írták

Nem pontos a Telex azon híre, hogy megtelt a Hősök tere. A tér nagy része megtelt emberekkel, de bizonyos részeken alig vannak. Az Andrássy úton pedig alig vannak tüntetők – számolt be a vasárnap esti tüntetésről Nagy Attila Tibor politikai elemző - vette észre a Magyar Nemzet.

Balliberális megmondóemberek, színészek és influenszerek Levegőt! – Kiállás a szabad közterekért és a tiszta közbeszédért címmel hirdettek tüntetést vasárnap estére a Loupe színházi társulás szervezésében. A csoportot olyan színészek és művészek alkotják, mint Molnár Áron noÁr, Lovas Rozi, Lengyel Tamás, Rainer-Micsinyei Nóra és Horváth János Antal, de a szervezők között található a mérsékelt sikernek örvendő alternatív zenekar, az Esti Kornél is.

A megmozduláson a szervezők mellett felszólalt Pottyondy Edina influenszer, és szerepet vállalt mások mellett Bródy János énekes is. Mint várható volt, a szónokok élesen bírálták a kormányt, és a Fidesz leváltását sürgették.

A Magyar Nemzet beszámolója szerint szellősen, nagyjából félig telt meg a tér, és azóta is rengetegen hagyták el a helyszínt a Loupe színpadra lépése után.

A közönségben szivárványos és ukrán zászlót is lehetett látni.

A szervezők aktivistái adományokat gyűjtöttek a téren, ládikát és kártyaleolvasó terminált egyaránt vittek magukkal.

