Alapjogokért Központ: a kormánypártok előnyben, a Tisza Párt megtorpant

Az ukrán kémbotrány kitörése óta lendületet veszítő Tisza Párt gyenge nyári teljesítményét azzal tetézte, hogy kiszivárogtak a személyi jövedelemadó erőteljes emeléséről szóló tervei.A hírek szerint többkulcsos szja-t vezetnének be, és felülvizsgálnák a családi adókedvezmények rendszerét is, vagyis a rezsicsökkentés után a magyar emberek szociális biztonságának újabb támpillérei kerültek veszélybe − emlékeztet a Magyar Nemzet.

Az ennek cáfolatára tett kísérletet semmissé tették Tarr Zoltán választás előtt elhangzott őszödi beszédként értékelhető mondatai, melyek szerint a tervek felfedése politikai bukáshoz vezethet. Ezzel szemben a jobboldal új perspektívát kínál az országnak a családoknak járó szja-kedvezményeket kiterjesztő adóforradalommal, az online honfoglalást szorgalmazó digitális polgári körök megvalósításával, valamint a fiatalok számára kedvezményes lakásvásárlási feltételeket lehetővé tevő Otthon start programmal.