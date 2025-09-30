48 perce
A magyar kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját indította el
Magyarország családbarát ország, ahol Európa legnagyobb adócsökkentési programját indította el a kormány, és egy családbarát adóforradalom van kibontakozóban - mondta a kulturális és innovációs miniszter kedden a TV2 Mokka című műsorában.
Egy családbarát adóforradalom van kibontakozóban agyarországon – közölte a miniszter (illusztráció)
Forrás: Sutterstock
Hankó Balázs közölte, a program következő lépése a háromgyermekes édesanyák élethosszig tartó szja-mentessége, amely független a gyermekek életkorától.
Hozzátette,
200-250 ezer anyát érint a szerdán életbe lépő intézkedés, mely átlagbér esetén havi 109 ezer, éves szinten pedig 1,3 millió forint többletbevételt jelent számukra.
A miniszter kiemelte, ha ehhez társul a családi adókedvezmény már 50 százalékkal megemelt összege – azaz havi 148,5 ezer forint –, akkor az évi 2,5 millió forintos plusz bevételt jelent. Megjegyezte, mivel január elsejétől újabb 50 százalékkal emelkedik a családi adókedvezmény, azzal és az szja-mentességgel együtt a háromgyermekes családok éves szinten 3,7 millió forinttal több jövedelemre tehetnek szert.
Hankó Balázs arról is beszélt, hogy
az adókedvezmény igénylésére két lehetőség van: az édesanya az adóelőleg-nyilatkozattal jelzi az szja-mentességét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé, vagy jövő májusban az adópapírok kitöltésekor nyilatkozik az adómentességről.
Hozzátette, január elsején indul a kétgyermekes édesanyák szja-mentességének lépcsőzetes bevezetése, ezáltal már félmillió édesanya, 2029 január elsejétől pedig már egymillió édesanya lesz adómentes.
A miniszter hangsúlyozta, a Tisza Párt nemcsak elvenné a családtámogatásokat, hanem a Tisza-adóval még átlagosan 344 ezer forintot rájuk is terhelne. Mint mondta, az is látható,
mit diktálnak nekik Brüsszelből, azt, hogy a rezsicsökkentésből ki kell hátrálni Magyarországnak,
és ez egy magyar családnak éves szinten félmillió forint nehézséget jelentene.
Brüsszel minket le akar terelni az orosz energiáról,
ezzel Magyarország a GDP-jének 4 százalékától esne el – mondta, hozzátéve,
a magyar kormány pontosan ennyit fordított a családok támogatására, a jövő évben pedig már a GDP öt százalékát, azaz 4800 milliárd forintot tervez erre biztosítani.