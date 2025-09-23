48 perce
A Hír TV stábjára támadtak a migránsok Párizsban (videó)
Éppen a migrációs helyzetről forgattak, amikor egy csoport illegális bevándorló lépett oda a stábhoz.
A migrációs helyzetről forgatott a televízió stábja, amikor az illegális bevándorlók rájuk támadtak. A brutális eset jól mutatja a nyugat-európai utcák valóságát, ahol már a sajtó sincs biztonságban – írta a Magyar Nemzet a Hír Tv alapján.
A stáb a francia főváros egy olyan részén forgatott, ahol több száz illegális bevándorló él az utcán.
A riporter egy férfival beszélgetett, aki arról beszélt, hogy illegálisan érkezett Franciaországba, nem dolgozik, droggal és más „dolgokkal” üzletel azért, hogy a családját eltartsa. Ekkor egy nagyobb migráns társaság odalépett a stábhoz, és elkezdtek ordibálni velük, azt mondták, hogy azon a helyen nem lehet filmezni. A stáb jelezte, hogy megértették, azonban a migránsoknak ennyi nem volt elég.
Az operatőr mögé léptek, és leverték a kamerát a válláról, majd körbevették őket, és üvöltözve elüldözték őket a helyszínről.