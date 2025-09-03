1 órája
A Fidesz–KDNP vagy a Tisza Párt vezet? Lássuk a számokat!
Eltérő eredményt mutatnak a legfrissebb közvélemény-kutatások: a Nézőpont Intézet a Fidesz–KDNP, a Republikon Intézet a Tisza Párt előnyét mérte. A Magyar Nemzet górcső alá vette és összehasonlította a két kutatóintézet által 2021, és 2025 augusztusában publikált adatait.
Magyar Péter Márki-Zay Péter útját követi a felmérések összevetésének tükrében
Bár sorra jelennek meg ellenzéki közvélemény-kutatások, amelyek a Tisza Párt vezetését igyekeznek kommunikálni, érdemes megnézni, hogy ezek a kutatóintézetek a 2022-es országgyűlési választásokat megelőző politikai szezonkezdéskor milyen számokat hoztak nyilvánosságra. A Magyar Nemzet összevetette a Republikon Intézet eredményeit a Nézőpont Intézetével.
A Republikonnál 2021 augusztusában
- a Fidesz–KDNP támogatottságát 45 százalékra mérték,
- míg a baloldalét 52 százalékra (a DK-t 17, a Jobbikot 15 százalékra, a Momentumot nyolc százalékra, az MSZP-t hét százalékra, az LMP-t három százalékra, a Párbeszédet pedig kettő százalékra).
A Nézőpont Intézet 2021. augusztusi felmérésében ehhez képest azt írták, hogy a parlamenti választások előtti utolsó nyáron is meg tudta őrizni érdemi előnyét a Fidesz a baloldallal szemben. A teljes felnőtt népességben a júniusi 40-ről augusztusra 45 százalékra emelkedett a Fidesz-szimpatizánsok tábora, míg a baloldalé 36-ról 42-re nőtt.
Alapjogokért Központ: a kormánypártok előnyben, a Tisza Párt megtorpant
A belpolitikai térkép a két intézet szerint 7 hónappal a 2022-es országgyűlési választások előtt így nézett ki:
- a Republikon szerint hét százalékkal vezetett a baloldal,
- míg a Nézőpont Intézet szerint három százalékkal vezettek a kormánypártok.Hét hónappal később, 2022 áprilisában a Fidesz–KDNP-listán a szavazatok 52,15 százalékát szerezte meg, míg a baloldali összefogás a szavazatok csupán 35,94 százalékát. A két párt valós támogatottsága közötti különbség így összesen 16,21 százalék volt.
Mt mutatnak az idei felmérések? Mi a helyzet idén? Bezuhan a Tisza?
