2 órája
Miért kísérik Zelenszkijt Washingtonba az európai vezetők?
Az európai vezetők szeretnének beleszólni az ukrajnai konfliktus alakulásába, de az alaszkai megbeszélésből kihagyták őket. Ezért kísérik Volodimir Zelenszkijt Washingtonba – mondta a Magyar Nemzetnek Demkó Attila. A biztonságpolitikai szakértő szerint kérdés, hogy van-e olyan reális elképzelésük, amely szembeszállhat Donald Trump tervével, és az ukrán elnök „útitársai” közül Ursula von der Leyen a legkevésbé befolyásos.
Az európai vezetőket kihagyták Alaszkából, ezért Zelenszkijt Washingtonba kísérik (a kép illusztráció)
Forrás: AFP
Mint ismert, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mielőtt Washingtonba indulna, hogy Donald Trump amerikai elnökkel találkozzon, előbb Brüsszelben Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével egyeztet, az ukrán államfőt pedig több európai vezető, Von der Leyen mellett Friedrich Merz német kancellár, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök, Alexander Stubb finn elnök, és Keir Starmer brit miniszterelnök is elkíséri az Egyesült Államokba. Ennek okaira kereste a Magyar Nemzet a választ Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő segítségével.
Egyrészt egyrészt az európai vezetők is menni akarnak. Kihagyták őket a kétoldalú tárgyalásból – előtte és utána is volt egy tájékoztató, de alapvetően nem voltak ott, nem volt ott Európából senki. Ez egy európai ügy, szeretnének közvetlen rálátást, befolyást Donald Trumpra
– hívta fel a figyelmet a szakértő, hozzátéve:
Zelenszkijnek pedig ez pozitív, mert csupa olyan politikusról van szó, akik teljes mértékben az ő álláspontját támogatják. Azt az ukrán vonalat támogatják az orosz–ukrán háború lezárásával kapcsolatban, amely szerint Ukrajna nem kíván olyan területekről visszavonulni, amelyeket az oroszok nem foglaltak el, illetve hogy Ukrajnát nem lehet korlátozni a nyugati integráció kérdésében.
Ursula von der Leyen bejelentette: elkíséri Zelenszkijt Washingtonba
Az ukrán elnök „útitársai” között ott vannak a legnagyobb gazdasággal és erővel rendelkező európai országok vezetői.
Zelenszkij nyilván azt reméli, hogy az európai vezetők részvételével sikerül meggyőzni Donald Trumpot – további érdekes megállapításokat a Demkó Attila biztonságpolitikai szakértővel készült interjúban olvashat.