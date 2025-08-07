Zuhan Zelenszkij népszerűsége

A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) augusztus 6-án közzétett új közvélemény-kutatása szerint az ukránok bizalma Volodimir Zelenszkij elnök iránt a júniusi 65 százalékról augusztus elejére 58 százalékra csökkent − adta hírül a Magyar Nemzet.

A felmérés július 23-án kezdődött, egy nappal azután, hogy Zelenszkij aláírta azt a vitatott törvényt, amely az ukrán korrupcióellenes ügynökségeket a főügyész alá rendeli. Mint ismert, a törvényjavaslat tömegtüntetéseket váltott ki, és nemzetközi bíráltokat kapott. Végül a brüsszeli figyelmeztetésekre reagálva Zelenszkij megfutamodott, és július 31-én új törvényt írt alá, amely visszaállította a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) függetlenségét.

Ennek ellenére a botrány úgy tűnik, hogy aláásta az elnök népszerűségét.